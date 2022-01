Dwarsboomt steenuil bouw van 800 woningen in Deventer? ‘Ze vliegen boven ons dak’

Bewoners van de Wechelerweg in Deventer willen dat de Raad van State de uitbreiding van nieuwbouwwijk Steenbrugge voorlopig tegenhoudt. Eerst moet er een gedegen onderzoek komen naar steenuilen in het gebied. Want dat is niet gebeurd, zeiden ze dinsdag bij de Raad van State in Den Haag. Ze vroegen een voorlopige voorziening.

11 januari