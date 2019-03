Onthulling regenboogkunstwerk in Deventer uitgesteld in verband met ‘Utrecht’

Met het videokunstwerk wil Deventer de emancipatie van de LHBTI-gemeenschap in de stad uitdragen. Het kunstwerk is in meerdere fasen gerealiseerd. Vorig jaar bracht Engelbregt het project Uit je hokje naar het centrum van Deventer. Dit was een tijdelijk kunstwerk waar hij bezoekers in een groot driedimensionaal doolhof op het Grote Kerkhof letterlijk tegen vraagstukken over gender, seksualiteit en identiteit liet oplopen. Al die bezoeken en ontmoetingen zijn vastgelegd op camera waar een zes minuten durende video van is gemonteerd. Die video is het tweede, permanente deel van het LHBTI-kunstwerk.