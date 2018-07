‘Ontmaskeraar’ Joran van der Sloot verdacht van ramkraak

Celstraf en tbs geëist tegen Devente­naar voor ‘laffe’ roof op hoogbejaar­de in Apeldoorn

14:55 Volgens de officier van justitie moet de 34-jarige Mohamed C. uit Deventer tien maanden de cel in voor een straatroof op een hoogbejaarde vrouw in Apeldoorn. De officier van justitie vroeg de rechtbank in Zutphen maandag om ook tbs op te leggen. ‘Deze straatroof was een laffe daad met ernstige gevolgen voor het slachtoffer’, legde de officier uit.