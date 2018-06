Ontmoeting in Deventer synagoge om nieuw licht te werpen op verraad onderduikers

'Zielig persoon'? Dat is geen belediging, zegt rechter tegen Schalkhaar­se buren

14:25 De rechter in Zwolle kon er geen belediging in zien: iemand op Facebook voor ‘een zielig persoon’ uitmaken. En daarmee ontliep een 42-jarige inwoonster van Schalkhaar een boete van tweehonderd euro, waartegen ze in verzet was gekomen.