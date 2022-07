Ontroerend! Deventer rapper Snelle heeft op het podium een emotionele ontmoeting met jonge fan

Vanaf het podium zag de singer-songrapper vrijdagavond hoe een jong meisje in het publiek via een kartonnen bord vroeg om een handtekening. ,,Dat was ook net op het laatste refrein van Smoorverliefd, dus toen dacht ik: nou, dat kan ik wel samen met iemand uit het publiek zingen’’, vertelt Lars Bos, zoals de Deventenaar echt heet, aan NPO Radio 2.

Emotioneel

De ontmoeting liep net iets anders dan hij zich had voorgesteld, want op het moment dat hij bij het meisje aankwam barstte ze in tranen uit. ,,Toen hebben we een halve minuut staan knuffelen.’’ Het emotionele moment maakte veel los bij het publiek. ,,Er stonden hier mensen voor de studio naar jou te kijken en die waren helemaal in tranen’’, merkte radiopresentator Wouter de Goes op.