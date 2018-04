Ontruiming bedrijfswoningen Kamperstraat in Deventer was terecht

live twitter LIVE: Schoot Grietje B. uit Deventer haar man Lauwie van Lies bewust dood?

11:01 Schoot Grietje B. (58) uit Deventer bewust haar man Lauwie van Lies dood? Of ging het om een ongeluk? Vandaag staat B. in de rechtbank in Zwolle terecht. Verslaggever Arjen ten Cate twittert live vanuit de rechtbank over deze geruchtmakende zaak.