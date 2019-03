Ontruiming van deel winkelcentrum Flora in Deventer vanwege gaslek

video Overlevers houden hun eigen pensioen­ma­ni­fes­ta­tie in Deventer

18 maart Actie, en wel in hun eigen stad. Niks naar Arnhem of Den Haag om te protesteren zoals de rest van Nederland. Ze zijn niet voor niets de Deventenaren die alle discussie aanzwengelen. Die bij Lodewijk Asscher aan tafel zitten. Geen haar op hun hoofd die er aan denkt om elders actie te voeren. Dus staan ze samen met tientallen anderen op het Grote Kerkhof. Alwaar de linkse politici het hartgrondig met ze eens zijn: het is genoeg geweest.