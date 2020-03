Ontstekers ‘vliegende bom’ bij Wilp met veel moeite verwijderd, Wilpenaren weer thuis

WEDSTRIJDVERSLAG Volwassen De Graafschap zet ook Go Ahead Eagles te kijk in beladen kraker

16:43 De beladen topper tegen De Graafschap is voor Go Ahead Eagles uitgemond in een deceptie. De Deventenaren deden niet veel onder voor de Superboeren, maar bleven vooral door kinderlijk verdedigen met lege handen achter in de sfeervolle Adelaarshorst: 1-2.