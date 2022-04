Ontwerp reclamemasten langs A1 bij Deventer weer afgekeurd, schadeclaim hangt in lucht

Reclamemas­ten langs A1 in Deventer zijn GroenLinks doorn in het oog: ‘Automobi­list en natuur kunnen erdoor van slag raken’

Na bestudering van het ontwerp heeft coalitiepartij GroenLinks nog meer twijfels bij de komst van twee reclamemasten in Deventer. Deze metershoge masten verrijzen straks langs de A1 bij de entree van de stad. ,,Zetten we het mooie landschap van Deventer hiermee niet in de uitverkoop?’’

