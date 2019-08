Ontwikkelaar definitief failliet: kopers Deventer Houtmarktschool moeten afbouw van woningen zelf regelen

Houtmarkt Deventer bv was het bedrijf dat door de in opspraak geraakte vastgoedondernemer Pieter Bosma was opgetuigd voor de verbouwing van de voormalige Houtmarktschool. Het bankroet werd eind juli bij verstek uitgesproken. Dat betekent dat Bosma zelf niet bij de faillissementszitting in Breda aanwezig was. Om die reden had Bosma nog de mogelijkheid om in verzet te gaan tegen het faillissement. Curator Vos zegt dat dit niet is gebeurd. ,,Daarmee is het faillissement definitief.”