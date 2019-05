Ontwikkelaar Houtmarktschool Deventer komt niet onder betaling dwangsommen uit

Het kort geding van maandag was een reactie op een eerder kort geding, waarbij Bosma en drie kopers van luxe appartementen in aanbouw in de monumentale Houtmarktschool tegen over elkaar stonden. De kopers waren naar de rechter gestapt omdat ze vonden dat Houtmarkt Deventer BV veel te veel werkzaamheden had gefactureerd waarover ernstige twijfel bestond of die waren uitgevoerd.