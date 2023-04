Ontwikkelaar past na protest Deventer buurt plan aan: minder hoog, maar ook minder huizen

mijn stentor Dit stuurden jullie in: jong en dartelend grut in de wei • Heel Wijhe Bakt!

Lente is het mooiste seizoen dat er is, ziet een lezer uit Deventer maar weer eens. En Wijhe maakt zich klaar voor een eigen bakwedstrijd: dat en meer stuurden onze lezers uit Deventer, Zutphen, Salland en de Achterhoek deze week in.