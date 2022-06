Ontwikkelaar tracht zorgen Deventer Raambuurt over hoogbouw te verlichten: ‘Valt over te praten’

Miljoenen voor Sallandse platteland: nieuwe Europese subsidier­on­de moet geld maken met geld

Geld maken met geld, dat is het principe van de Europese Leader-subsidie. Zo is de afgelopen jaren zo’n 13 miljoen euro in het Sallandse platteland gepompt. In 2023 begint een nieuwe ronde met subsidie voor projecten voor de verbetering van het Sallandse platteland. Uitvoerende organisatie De Kracht van Salland verwacht dat in deze regio ruim 10 miljoen euro geïnvesteerd gaat worden.

