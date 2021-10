Onvergetelijke middag voor Te Winkel en De Hoven, AZC spaart Activia en IJsselstreek drukt stempel op nieuwe seizoen

Derde klasse B

Ruurlo leed een 0-2 nederlaag tegen titelfavoriet FC Trias. De uitploeg was vanaf het eerste moment beter, maar wist dat in de eerste helft niet om te zetten in kansen of doelpunten. Na 37 minuten leek Trias de score te gaan openen, maar keeper Dennis Pardijs van Ruurlo ontpopte zich tot penaltykiller en hield zijn ploeg op de been.

In het begin van de tweede helft werd de ban gebroken door twee snelle doelpunten van Antoine Pariente en Menno Stemerdink, de 0-2 was de eindstand.

,,Dat je de mindere ploeg bent, zal vaker voorkomen dit seizoen. Ik kijk echter naar de lange termijn. Dan zie ik dat we per week beter en georganiseerder gaan voetballen. De volgende wedstrijden gaan zeker een paar keer onze kant opvallen. Dat is waar we ons op moeten richten”, aldus Ruurlo-trainer Jan Lorsé.