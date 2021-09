Onverschrokken dief steelt ruim 1200 euro aan vlees in Deventer, politie deelt camerabeelden

VideoDe politie Deventer deelt op Facebook beelden van een wel heel brutale boef. In een tijdspanne van minder dan een halfjaar stal de dief voor meer dan 1200 euro aan vlees in verschillende supermarkten. Dit voorjaar bleek de man te zijn overgestapt op het stelen van verzorgingsproducten.

Tussen december en mei is de vlees- en cosmeticadief vijfmaal vastgelegd op beveiligingsbeelden. Door deze video’s openbaar te maken, hoopt de politie de identiteit van de ‘Deventer kleptomaan’ te kunnen achterhalen.

Rupsje Nooitgenoeg

De dief kwam eind vorig jaar voor het eerst in beeld bij een supermarkt in de Deventer binnenstad. Daar stak hij meerdere vleespakketten in een fietstas en verliet de winkel zonder ervoor te betalen.

Een kleine week later stond de dief weer voor de vleesschappen van dezelfde supermarkt. Wederom verdwenen meerdere verpakkingen in zijn tas. Toen de shopper was gevuld, zette de boef ‘m alvast klaar op de karretjes bij de ingang. Na langs de kassa te zijn gelopen, nam hij de tas mee.

Vlak na kerst koos de hongerige dief voor een voedingsmiddelenwinkel op Keizerslanden in Deventer. Ditmaal stopte hij voor ruim 1200 euro aan vlees in een tas. De goedgevulde boodschappentas hing aan de haak van het winkelwagenkinderzitje. Druk bellend verliet de man de winkel via het gangpad van een gesloten kassa, zijn hand op het hengsel van de veroveringen.

Wellicht smaakte zijn actie naar meer, want nog diezelfde dag kwam de dief terug. Zijn tas was al gevuld met vleesverpakkingen toen het personeel de man in de gaten kreeg en hem aansprak. De dief liet zijn grote blauwe shopper en het winkelwagentje achter in het gangpad. Hij ging zonder buit de winkel uit.

Van carnivoor naar cosmetica

Het bleef even stil, maar ruim vier maanden na de mislukte vleesdiefstalpoging dook de man weer op. Ditmaal ging hij los in een drogisterij op het Boreelplein. Op camerabeelden is te zien hoe de man verschillende verzorgingsproducten in een nylon draagtas stopt. Om het winkelalarm te omzeilen, zwaaide de dief de tas over de beveiligingspoortjes heen.

Opvallende sneakers

Tijdens zijn diefstalavonturen droeg de dief een spijkerbroek en had hij de capuchon van zijn jas strak om het hoofd gebonden. Het enige opvallende aan zijn outfits waren de zwart-witte sneakers met drukke print.

Mensen die de dief herkennen, kunnen contact opnemen met de politie. Dat kan via de politietiplijn, het tipformulier op de website, via het Facebookaccount van politie Deventer of door een belletje naar Meld Misdaad Anoniem.

Volledig scherm Op camerabeelden is zichtbaar hoe de dief in Deventer kilo's vlees meeneemt zonder ervoor te betalen. © Onderdeloep (RTV Oost) / Politie Deventer

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.