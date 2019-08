Onverwoestbaar stofje gaat bouwprojecten lamleggen

PFOS? Het is een stof die al sinds de jaren zeventig in de industrie wordt gebruikt. Bijvoorbeeld in textiel, maar ook in verf en blusschuim. Het minuscule poeder breekt niet af, is brandwerend en bijna onverwoestbaar. Nu wordt steeds meer duidelijk dat deze vervuilende stof in de natuur terechtkomt. Vooral in grond en water. PFOS wordt gezien als ‘zeer zorgwekkende stof’, al zijn de schadelijke effecten ervan nog onduidelijk.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een norm vastgesteld voor de hoeveelheid PFOS die in de grond mag zitten. Iedereen die grond verplaatst, moet eerst onderzoek doen naar de aanwezigheid van deze en andere stoffen. Per 1 oktober is dat verplicht. Er is echter een groot gebrek aan laboratoria die dit specifieke onderzoek kunnen doen, zegt een woordvoerder van milieulab AL-West in Deventer. Daardoor lopen talloze bouwprojecten vertraging op, zoals bijvoorbeeld de werkzaamheden aan de A1 bij Deventer.

Catastrofaal

Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is gealarmeerd. ,,Wij voeren hier wekelijks overleg over met het ministerie”, zegt Esther Verhoeff. ,,Niet alleen bij wegenbouw kan dit voor problemen zorgen, ook bij woningbouw. Eigenlijk overal waar grond verplaatst moet worden.” De VNG vindt dat bedrijven te weinig tijd hebben gekregen om zich voor te bereiden.

De nieuwe eisen hebben ‘catastrofale gevolgen’, stelt Jaap van den Bom, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven (NVPG). Onder meer grondbedrijven Boskalis, Durail, Attero en B-CIS zijn bij NVPG aangesloten. ,,Het komt voor ons als donderslag bij heldere hemel. PFOS kan op iedere plek in Nederland in de grond zitten.’’

Volledig scherm pfos © shutterstock

Laboratoriums kunnen de PFOS-analyses, die per direct verplicht zijn, nooit op tijd uitvoeren, stelt Van den Bom. Na 1 oktober moet ieder schepje grond dat wordt verplaatst geanalyseerd zijn. ,,Ieder project waar grond wordt verschoven wordt hierdoor geraakt. Inderdaad, ook de werkzaamheden aan de A1. Met deze eisen is de hele zandwereld op slot gegooid.’’ Wat Van den Bom betreft moet het besluit snel terug worden gedraaid. ,,De staatssecretaris moet er snel op terugkomen. Dit kan gewoon niet.’’

Rijkswaterstaat, dat aan tientallen grote grond, water en wegenprojecten werkt door heel het land, inventariseert de impact van de nieuwe regels. ,,We hopen binnenkort duidelijk te hebben wat het betekent voor onze projecten. We inventariseren nu de impact, meer kunnen we er nog niet over zeggen.’’

Grondwater

Op verzoek van het ministerie onderzocht het RIVM dit jaar de gevolgen van de aanwezigheid van PFOS. Hoewel er geen directe gezondheids- en ecologische risico’s zijn, waarschuwt die instantie wel dat er indirecte gevaren zijn, onder andere als de stof in het grondwater terechtkomt. Of op akkers, waardoor het in de voedselketen raakt. Wat de exacte gevolgen voor mensen zijn van blootstelling, is onbekend. Maar RIVM-zegsman Harald Wychgel benadrukt dat de stof niet voor niets op een lijst staat van stoffen waar mensen niet mee in contact moeten komen.

Het RIVM maakte daarom een norm voor zogenoemde PFAS-stoffen, waar naast PFOS ook het veelbesproken GenX onder valt. Er mag maximaal één microgram per kilo in de grond zitten. Het ministerie nam die norm over.

