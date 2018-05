Onvrede over busvervoer houdt aan in Deventer buurt Platvoet

Bewoners van de Platvoetflat in Deventer hebben de Nationale Ombudsman gevraagd te kijken naar de vorig jaar gewijzigde dienstregeling voor stadsbussen. Mensen die op de Platvoet wonen, kunnen vanwege de aanpassingen nog maar moeilijk via het openbaar vervoer in het ernaast gelegen Borgele of Keizerslanden komen.

Redmiddel

De Nationale Ombudsman is aangeschreven als een 'laatste redmiddel', zegt Harmke Lohof-Spa, bewoonster van de Platvoetflat aan de Nijhoffgaarde. ,,Voor mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer is het knudde geregeld. Om bij de winkelcentra in Keizerslanden of Borgele te komen, moeten mensen eerst naar het centraal station reizen om daar over te stappen op een andere bus. Voor sommige ouderen is dat niet te doen."

De bewoners van de Platvoetflat hielden begin dit jaar al een handtekeningenactie tegen de gewijzigde dienstregeling. Dit in navolging van bewonersgroepen in de naastgelegen buurten Borgele en Keizerslanden, waar eveneens petities zijn gehouden. De klachten hadden alle betrekking op de vervallen directe verbinding tussen Platvoet, Borgele en Keizerslanden. Deze buurten waren tot eind vorig jaar met elkaar verbonden via de buslijnen 2 en 3.

Alternatieven

Waar Syntus vorige maand op verzoek van de provincie Overijssel en de gemeente Deventer aanpassingen doorvoerde om de directe verbinding tussen Borgele en Keizerslanden te herstellen, is voor Platvoet niets veranderd. De provincie, die gaat over het busvervoer, zei eerder toe met de gemeente Deventer in gesprek te gaan over 'alternatieve vormen van vervoer', omdat terugkeer van een buslijn niet rendabel zou zijn. Een provinciewoordvoerder meldt dat die gesprekken nog steeds lopen.