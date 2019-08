Onvrede over treininzet rond Deventer Boekenmarkt: ‘Als haringen in een ton’

UpdateOp social media wordt geklaagd over korte en overvolle treinen richting Deventer. Het officiële twitteraccount van NS suggereert dat de organisatie van de Boekenmarkt daarvoor verantwoordelijk is. Hein te Riele, grondlegger van het evenement, reageert verbolgen.

‘Als haringen in een ton in de trein van Utrecht naar Deventer,’ meldt Peter Wateler op Twitter. Ook Harm Selling vraagt zich via dat medium af of de NS wel weet dat vandaag de Deventer Boekenmarkt wordt gehouden: ‘Is NS vergeten dat er vandaag boekenmarkt in Deventer is, waar heel Nederland op af komt, toen ze in alles wijsheid besloot een extra kort trein Utrecht - Deventer in te zetten?’

Paard

Het treinleed nam in de loop van zondag toe, nadat er een paard werd aangereden door een trein, ter hoogte van Twello. Reizigers richting Deventer moesten vervolgens wachten op station Apeldoorn, waar amper informatievoorziening op gang kwam.

Het paard kwam er overigens vanaf met een vleeswond, de dienstregeling kon na drie kwartier worden hervat, de onvrede van twitterende treinreizigers over te korte, overvolle treinen hield aan.

Volledig scherm De NS schuift de verantwoordelijkheid van korte, overvolle treinen (deels) af op de organisatie van de Deventer boekenmarkt. © Screenshot twitteraccount NS online

Een machinist in een trein richting Deventer bood zondagochtend daarover excuses aan, de NS zelf liet in antwoorden op verbolgen tweets via @NS_online weten dat de organisatie van de boekenmarkt zelf verantwoordelijk is voor de inzet van extra lange treinen.

Verbolgen

Hein te Riele reageerde enigszins verbolgen op de reacties van NS via @NS_online. De directeur van Evenementenbureau Deventer, tevens grondlegger van de Boekenmarkt: ,,Dit is de 31ste editie van ons evenement en zoals in alle jaren daarvoor hebben wij uitgebreid vooraf overlegd met de NS. Daarbij hebben wij, zoals altijd, aangegeven wat wij verwachtten aan toestroom.’’

Te Riele vermoedt dat een combinatie van storingen en evenementen de oorzaak kan zijn van te korte, overvolle treinen van en naar Deventer. ,,Of misschien weet de dienstdoende internetredacteur van het NS-twitteraccount niet exact waarover hij of zij het heeft. Want als de NS zelf daadwerkelijk vindt dat wij verantwoordelijk zijn voor de te korte, overvolle treinen, hebben ze 31 jaar zitten slapen.’’