Onzekerheid over bouw nieuwe Deventer vmbo-school blijft

Hanzestad Deventer krijgt een stadstrou­ba­dour

12:00 Een middeleeuws fenomeen keert terug in Deventer: de stadstroubadour. ,,Beetje oubollige naam, maar het dekt wel de lading’’, zegt Maarten van Veen (32), die in beeld is voor de functie. ,,Misschien is stadssinger- en songwriter meer van deze tijd. Maar stadstroubadour vind ik wel mooi en passend bij de historie van Deventer. Die benaming houden we erin.‘’