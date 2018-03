Ooievaar kiest Bathmense schoorsteen als huis

Ronde van Vedett groeit in Deventer naar 400 deelnemers

10:59 Het is koers in Deventer komend weekeinde. De derde Ronde van Vedett zorgt voor een Vlaams wielersfeertje in de binnenstad. Met minimaal 400 deelnemers klimt een recordaantal mensen op Paasmaandag over de kinderkopjes in het Bergkwartier op de fiets. ,,We groeien, ook omdat er dit keer meer deelnemers per heat kunnen meedoen’’, aldus Gerrit Wansink van de organisatie.