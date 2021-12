Ook boeren smelten voor kerst en verzorgen lichtspektakel op tractors rond Deventer en Lochem

Video Actie van Fietskoe­rier Deventer slaat aan in Zutphen en andere steden: ‘De telefoon staat roodgloei­end’

Om winkeliers in Deventer en Zutphen een hart onder de riem te steken, brengen fietskoeriers in deze steden gratis pakketjes rond. Hoe ze dat doen in een toch altijd al drukke decembermaand? ,,We kunnen nu ook overdag rijden, want mensen zijn toch thuis’’, zegt Joost Arends, eigenaar van Fietskoerier Deventer en initiatiefnemer van deze actie.

20 december