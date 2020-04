Ook corona bij revalidatiecentrum P.W. Janssen in Deventer: drie besmette patiënten verplaatst

Bij drie patiënten van revalidatiecentrum P.W. Janssen in Deventer is afgelopen week het coronavirus vastgesteld. De patiënten zijn gisteren overgebracht naar de speciaal daarvoor ingerichte corona-afdeling op het St. Jozef in Deventer.

Op deze manier wordt voorkomen dat op de revalidatie-afdeling van het P.W. Janssen met corona besmette patiënten mensen worden verpleegd. Dat zegt regiomanager Evelien Bussink van Solis, de zorginstelling waaronder P.W. Janssen valt. ,,Op die manier proberen we schoon te blijven. Anders kunnen we geen mensen uit de ziekenhuizen meer opnemen. Anders raakt die stroom verstopt en heeft het ziekenhuis een groot probleem. Dat wil je nu niet.”

De drie besmette gevallen waren allemaal op de revalidatie-afdeling van het P.W. Janssen. Op de verpleegafdelingen van P.W. Janssen zijn nog geen besmettingen vastgesteld. ,,Die hebben we tot nu toe nog niet, maar dat kan morgen of overmorgen anders zijn. Het is echt een momentopname.”

De afdelingen zijn inmiddels van elkaar gescheiden. Ook wordt er geen personeel meer uitgewisseld tussen de revalidatie-afdeling en de verpleegafdeling.

De ongerustheid onder familieleden van bewoners van de instellingen is groot, zegt Bussink. ,,Iedereen is bezorgd. En het is ook ontzettend lastig op dit moment. We houden ons hart vast.”