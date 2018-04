Ook Deventer kinderen volop aan de bak tijdens hete Koningsspelen

video Een hand van de Koning, dat is het in Twello

17:04 ,,Ik heb de Koning een hand gegeven.'' Suus uit groep 7 springt op en neer terwijl ze voor het eerst van haar leven bokst en spart met vriendin Meike: ,,Uiteindelijk was dat niet zo moeilijk. Er gingen heel veel kinderen schreeuwen en druk doen. Maar als je rustig deed kwam het goed. Echt leuk.'' Marit uit groep 6 zat zelfs naast de Koning tijdens het Koningsspelenontbijt. ,,Dat wist ik van te voren. Maar het was wel een beetje spannend. Ik heb een boterham en een rijstwafel gegeten. De Koning at niks. Hij dronk een bekertje water en wilde weten hoe het met ons was.''