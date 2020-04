Ook dit najaar geen IJsselloop; 15e editie van grootste Deventer sportevenement gaat naar 2021

LIVE | Corona in de regio: Hotels in Overijssel en Gelderland weer open en IJsselloop Deventer naar 2021

12:43 De coronamaatregelen in ons land worden vanaf vandaag versoepeld. Zo mogen kinderen en jongeren weer buiten gaan sporten, waarbij wel met de gezondheid rekening gehouden moet worden. Intussen is het ook de vraag of de dalende trend in de RIVM-cijfers door gaat zetten of met de achtergebleven cijfers van Koningsdag misschien toch weer stijgt. Volg de laatste ontwikkelingen uit Oost-Nederland in ons liveblog.