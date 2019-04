Ook Epse heeft weer een eerste elftal

Het bestuur van Gorssel schrijft het eerste elftal in voor de vierde klasse zaterdag. Epse begint in de vijfde klasse zondag, met Herman Harleman als trainer. Met Voetbalschool Deventer traint hij ook al de jeugd van Epse. ,,Ooit begon hij zijn hoofdtrainerscarrière bij Epse en nu is de cirkel weer rond. We zijn heel blij dat we juist met hem weer terugkeren met een eerste elftal’’, zegt secretaris Els Roeterdink. Dit seizoen beschikt de club over drie zondagteams (een tweede, derde en een veteranenteam) en een vrijdagavondteam. De drie voorgaande jaren had Epse een samenwerking met Gorssel en speelde een eerste elftal onder de vlag van Epse Gorssel Combinatie (EGC).