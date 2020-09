Ook extra toezicht op Boreelplein in Deventer vanwege overlast

De V1 van Wilp: 8 meter lang, 5,5 meter breed en straks voor iedereen te zien in de Athenaeum­bieb in Deventer

14:02 De V1-raket die dit voorjaar bij de A1 is opgegraven is in volle glorie gereconstrueerd. Het museum De Waag in Deventer is te klein om het gevaarte van 8 bij 5,5 meter tentoon te stellen. Dus wordt de Duitse bom uit de Tweede Wereldoorlog volgende week overgebracht naar de Athenaeumbibliotheek. ,,Dat kan met passen en meten net’’, lacht stadsarcheoloog Bart Vermeulen.