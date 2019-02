Ook in Deventer schaart islamitische school zich bij de ‘beste’ basisscholen

De islamitische basisschool De Zonnebloem schaart zich bij de beste drie basisscholen in de lijst van eindtoetsscores in Deventer. De leerlingen scoorden gemiddeld een 7,6. Alleen De Windroos (7,7) en de De Wereldwijzer (8,2) scoorden hoger.

Dat blijkt uit het jaarlijkse scholenonderzoek van RTL Nieuws, die alle eindtoetsresultaten van de 6000 Nederlandse basisscholen op een rijtje heeft gezet. Kinderen zijn verplicht om zo’n een eindtoets te maken. Die scores worden onder meer door de Inspectie van het Onderwijs gebruikt om de kwaliteit op scholen in kaart te brengen. Ook in andere steden scoren islamitische scholen hoog. In Arnhem, Maastricht en Nijmegen halen die scholen de beste scores.

Vooruitgang

Vorig jaar scoorde De Zonnebloem nog een 6,2. Directeur Gencay Alici is daarom trots op de vooruitgang. ,,Het is leuk om zo'n goed cijfer te zien en om aan de buitenwereld te laten zien dat islamitische scholen goed kunnen presteren. Anderzijds is het ook maar een cijfer. We zijn niet gefocust op deze cijfers. En volgend jaar kan het zomaar weer anders zijn, als je te maken krijgt met een mindere lichting.’’

De kracht van De Zonnebloem zit volgens Alici onder meer in de extra aandacht voor taal en rekenen. ,,Onze leerlingen hebben de luxe om tweetalig opgevoed te worden. Maar omdat ze vanuit huis een andere taal leren, moeten we op school daar extra aandacht aan besteden. Dat doen we bijvoorbeeld met een taalspecialist (een leerkracht die een visie op taalonderwijs op school- en groepsniveau ontwikkelt, NV).’’

Nadenken over de waarde

In Deventer scoorden alleen De Windroos (7,7) en De Wereldwijzer (8,2) hoger in het onderzoek van RTL Nieuws. De cijfers zeggen echter niet alles over een school, meent voorzitter Petra van Haren van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVG). ,,Het is prima om de scores van eindtoetsen in een lijstje te zetten, maar over de waarde ervan moeten ouders wel goed nadenken. Belangrijker is om te zoeken naar een school die goed bij het kind past. En andersom, of het kind goed bij de school past.’’

Kinderen weten vaak al voor de eindtoets naar welke middelbare school ze gaan. Sinds 2015 is namelijk het schooladvies leidend, vroeger was dat de eindtoets. D66, VVD, CDA en ChristenUnie broeden op een plan om die volgorde terug te draaien, omdat de nieuwe werkwijze in het nadeel zou zijn van leerlingen met lager opgeleide ouders. Van Haren: ,,Het schooladvies moet leidend zijn. De schoolperiode is als een film, de toets is een foto. Het is fijn als die foto mooi is, maar het zegt zeker niet alles.’’