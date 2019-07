Ook met Museumkaart wil Geert Groote Huis geen subsidie

Het Geert Groote Huis, het initiatief in de Deventer binnenstad rond de grondlegger van de Moderne Devotie, mag sinds woensdag bezoekers met een Museumkaart (gratis) toelaten. Voorzitter Johan Grobbee verbaast zich over de cultuurperikelen in Deventer. ,,Wij willen helemaal geen subsidie.‘’

Het Geert Groote Huis mag de Museumkaart accepteren door de erkenning van stichting Museumregister Nederland. Het is volgens Grobbee het eerste particuliere initiatief in Deventer dat dit voor elkaar heeft gekregen. Grobbee: ,, Dit is een belangrijke stap om het gedachtegoed van Geert Groote uit te dragen. We kunnen meer bezoekers trekken én vergroten onze status en mogelijkheden. We kunnen met partijen zoals NS arrangementen opzetten voor een dagje Deventer, met ook het Geert Groote Huis.’’

Grobbee houdt vast aan een exploitatie op basis van fondswerving, donateurs (Vrienden) en inkomsten uit kaartverkoop. ,,We laten nu al bijna zes jaar sinds het Geert Groote Huis aan het Lamme van Dieseplein open is zien wat je zonder subsidie voor elkaar krijgt. Met een organisatie die louter op betrokken en kundige vrijwilligers draait. Subsidie van de gemeente willen we helemaal niet. Recent zag je rond het cultuurdebat weer hoe je dan bent overgeleverd aan de politiek en je continuïteit op het spel staat. Ik vind dat in Deventer op cultuurgebied een afbraakbeleid voert. Het begon een paar jaar geleden met museum De Waag en nu de dreigende sluiting van het Speelgoedmuseum.’’

Aangelicht

Om passanten beter te attenderen op het Geert Groote Huis wordt het gebouw beter aangelicht. Voor dat verlichtingsplan haalde de stichting via diverse fondsen 25.000 euro bij elkaar.