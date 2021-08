Ook moederhert Deventer kampje dood: tóch maatregelen na eerder incident met dood kalfje

Werkloos­heid Oost-Nederland daalt verder, deze gemeente steekt er met kop en schouders bovenuit

19 augustus De werkloosheid daalt in Oost-Nederland in rap tempo, blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV. In juli daalde het aantal mensen met een ww-uitkering landelijk 25,5 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. In Oost-Nederland kromp de werkloosheid nog een paar procent harder.