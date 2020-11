Ook na herinrichting gaat het mis op kruising tussen Gorssel en Eefde

Middengeleider

Bij de herinrichting van de wegen is er een middengeleider in de Zutphenseweg aangelegd. Dit met als doel om oversteken voor fietsers en afslaan van voertuigen veiliger te maken.

In beide voertuigen zat alleen de bestuurder. Het onfortuinlijke tweetal is nagekeken in de ambulance. Beide voertuigen moesten worden weggesleept. Bij de auto is er forse schade en zijn de airbags afgegaan. Ook het busje liep flinke averij op. Een wiel was afgebroken.