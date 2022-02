Ook provincie Overijssel gaf tonnen uit dit ‘geflopte’ gebied in Deventer: ‘Gaat wel hard zo’

Het hoofdpijndossier S/Park in Deventer heeft de provincie Overijssel honderdduizenden euro’s gekost. In 2022 is opnieuw een slinger gegeven aan de herontwikkeling van het voormalige AkzoNobel-terrein, nadat een eerder plan flopte. Maar Statenlid Robert Jansen (GroenLinks is bezorgd. ,,Er is dus al best veel geld in de IJssel verdwenen.’’