Ook Ronde van Vedett en VVD keren zich tegen vertrek De Hip en houding gemeente Deventer

Deventer wil Brink 21 een miljoen euro van de hand doen. De Hip, nu huurder, heeft het eerste recht tot koop, maar kan dat marktconforme bedrag niet ophoesten.

De Hip overweegt nu een vertrek uit de binnenstad. Dat betekent een einde aan culturele en muziekevenementen in De Hip, maar ook de Ronde van Vedett. Dat is het wielerspektakel op tweede paasdag, met een parkoers over de Brink, door het historische Bergkwartier en met passages door de Hip en Bergkerk.

Euro's

Raymond Schuurman, bestuurslid van de stichting Wielerevenementen Deventer, toont zich in een brief aan het college van B en W bezorgd en vreest een verkoop aan een partij ‘die het pand ontwikkelt met vooral euro’s in het achterhoofd’. ‘Een belangrijk podium gaat verloren en dat heeft gevolgen voor een hele keten aan activiteiten georganiseerd rondom de Hip.’

Schuurman wijst ook op het randprogramma van de Ronde van Vedett, zoals de Avondetappe met (inter)nationale wielercoryfeeën als Mart Smeets en Michel Wuyts. Hij roept op De Hip op ‘waarde te schatten’ en dringt aan op ‘een nieuwe huurperiode tegen een redelijke huur’.

Uitzondering

Zoiets vraagt ook Roderic Rosenkamp van oppositiepartij VVD in vragen aan B en W. De Hip is onderdeel van panden die de gemeente niet zelf nodig heeft. Verkoop brengt geld in het laatje . ‘Maak vanwege de podiumfunctie van de Hip een uitzondering’, zegt Rosenkamp. Vraag een lagere verkoopprijs of zet de huurconstructie door, aldus de VVD, een van de twee grootste partijen in de raad (zeven zetels).

VVD waardeert creatieve ondernemers, stelt Rosenkamp. ‘De Hip toont al jaren aan hoe kunst, cultuur, entertainment en horeca zich laten mengen tot broedplaats, trefpunt en trekpleister. Opmerkelijk is dat deze prestatie is bereikt zonder structurele subsidies. De Hip betaalt een marktconforme huur.’ De huur is jaarlijks 65.000 euro.

Steun