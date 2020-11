Ook tegen tweede ‘aanrander’ van meisjes in Deventer zwembad voorwaardelijke celstraf geëist

Lege stoel

De meiden werden telkens onderweg op de wildwaterbaan betast door de twee mannen. Bij een van de meisjes werd achter haar bikini langs haar borsten betast, zei de officier van justitie tegen een lege stoel. Want P. was niet verschenen en het is zelfs onduidelijk waar hij is. Het vermoeden is dat de man, afkomstig uit het noordoosten van Roemenië, niet meer in Nederland is.