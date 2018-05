Ook Twente moet geloven aan Deventer Jupiler-bal

FC Twente in de ‘Bierleague’, dát kun je ook iconisch noemen. Die degradatie is natuurlijk niet in de bal verwerkt, die dinsdagavond is gelanceerd. Twente is na de zomer gewoon één van de twintig clubs in de Eerste Divisie. Ook dat zal wennen zijn voor de Tukkers: dat in de Grolsch Veste de Jupiler Leaguebal rolt. En niet meer de Derby Starbal van de eredivisie. Die net als de bal van de eerste divisie is ontworpen en gemaakt door het Deventer bedrijf Deventrade.