Ook van Deventer politiek mag projectleiding door met Viking

Video Storm: bijna alleen maar meldingen uit Schalkhaar

30 mei The day after de storm trekt de ravage in Schalkhaar flink wat bekijks van bewoners en nieuwsgierigen van buiten het dorp, die ‘zeggen nog nooit zoiets te hebben meegemaakt’. Vooral in de Rielermatenweg en Kolkmansweg zijn tientallen grote bomen pardoes omgeknakt. Ook aan bijvoorbeeld de Colmschaterstraatweg was het raak.