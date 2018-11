Ook voor truck makkelijker groen bij verkeerslicht in Deventer

Deventer schaft gratis parkeren op zondag af

12:01 Gratis parkeren op zondag is er in de loop van volgend jaar niet meer bij in de Deventer binnenstad. De gemeenteraad besloot gisteravond dat op elke zondag betaald parkeren gaat gelden. Nu is dat alleen het geval op de eerste zondag van de maand, de zondag dat de meeste winkels open zijn.