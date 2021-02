Ook voorrang voor onderwijspersoneel in GGD-teststraten Hardenberg en Deventer

video Man neergesto­ken in centrum van Deventer: bloedspoor tot aan de pizzeria

2 februari In de Smedenstraat in Deventer is vanavond een man bij een steekpartij gewond geraakt aan zijn rug. Wat er precies is voorgevallen is nog onduidelijk, maar buurtbewoners die wonen in een pand boven de ING in die straat hebben gezien hoe een man met een mes in zijn rug een ambulance instapte.