Op de Brink in Deventer hangt bij dit pand elke dag de vlag uit en op de juiste manier

Een opvallend tafereel bij een pand op de Brink in Deventer. Daar wappert al tijden een grote Nederlandse vlag. Niet ondersteboven, maar gewoon in de volgorde rood-wit-blauw. Wil eigenaar van het pand Joost Aalbers een statement maken of heeft hij een andere reden?

Je zou het bijna gek gaan vinden, het zien van de Nederlandse vlag die in de juiste kleurenvolgorde rood wit en blauw hangt. Waar op honderden punten langs wegen in dorp, stad en op het land de vlaggen ondersteboven in de wind wapperen, hangt de vlag op de Brink aan het pand van Mediavisie juist goed. Statig aan een vlaggenmast.

Twijfel bij passerend publiek

Oplettende passanten kunnen het driekleurige doek van verre al zien. Boven rood, midden wit en onder blauw. Is het een boodschap van het bedrijf Mediavisie aan de boeren? Eigenaar Joost Aalbers geeft het verlossende antwoord.

,,De vlag is in januari van 2022 uitgehangen, toen de coronalockdown is beëindigd. De vlag moet mensen vreugde brengen en bijdragen aan het gevoel dat we als Nederland gezamenlijk sterker uit de crisis kunnen komen. Onze vlag heeft niets met de boerenprotesten te maken. De vlag hing er al voordat de boerenprotesten waren begonnen.’’

Leuk feitje

,,Het zal in normale omstandigheden niet zijn opgevallen dat de vlag op de gewone manier uithangt’’, vervolgt Aalbers. ,,Doordat de meeste vlaggen nu omgekeerd hangen, valt het passanten waarschijnlijk op dat onze ‘normale’ vlag daarvan afwijkt.’’

Aalbers heeft nog wel een leuk feitje over de beugel van de vlaggenstok. ,,De vlaggenstok is bevestigd op het punt op de gevel waar vroeger een bevestigingsbeugel voor een mast zat. De oorspronkelijk beugel is teruggevonden in de kelder van het pand, deze is bijvoorbeeld op oude foto’s van het pand te zien. We vonden het een mooi idee om op die historische plaats een vlaggenmast te plaatsen.’’

Wanneer mag de vlag uit?

De Nederlandse vlag uithangen mag op elke willekeurige dag. Volgens de wet zelfs elke dag. Bijvoorbeeld als er iets te vieren valt, een jubileum of verjaardag, maar ook halfstok bij rouw wanneer iemand is overleden.

Dat geldt niet voor rijksgebouwen. Daar gelden wel regels. Zo wordt alleen op bepaalde dagen de vlag gehesen volgens het vlaggenprotocol. Zo mag de vlag nooit de grond raken of het verkeer hinderen. Wie de vlag niet voor zonsondergang binnenhaalt, wordt geadviseerd deze te verlichten zodat de kleuren goed zichtbaar zijn.