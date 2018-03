Op de Goede Vrijdagmarkt in Deventer wint standwerker nog van AliExpress

Ook na meer dan 700 jaar staan de kooplui nog in de rij voor de Goede Vrijdagmarkt in Deventer. ,,We wijzen elk jaar zo'n 80 inschrijvingen af.''

Hier wint de marktkoopman het ieder geval nog van de spotgoedkope Chinese webwinkelreus AliExpress, zegt standwerker John Gruter, die eeltcreme verkoopt. Waar op de weekmarkten vooral de non-food-kramen het door de concurrentie van het internet vaak zwaar hebben, is daar op de Goede Vrijdagmarkt in Deventer niks van te merken. Duizenden bezoekers schuifelen vrijdagmiddag tussen kraampjes door, waar de waren luidkeels worden aangeprezen.

De Goede Vrijdagmarkt is een van de grootste en oudste jaarmarkten van Oost-Nederland, met een traditie die teruggaat tot 1344 en Deventer met zijn pleinen mede gevormd heeft. En de markt is nog altijd laaiend druk.



Bij veel kramen, zoals die van Gruter, is kopen dan ook een hele ervaring. Met een gulle lach deelt de vijfvoudig Nederlands Kampioen standwerken cadeau's uit en laat hij klanten draaien aan een rad voor 'schitterende prijzen'. Ondertussen vliegt de eeltcrème voor blije voeten over de toonbank.

De crème de la crème van het ambacht van marktkoopman is aanwezig op de markt, want tegenover Gruter staat de Nederlands kampioen van dit jaar zijn anti-skim-portemonnees aan de man te brengen. Inclusief grote glimlach, krantenartikelen en real-time demonstratie. Gijs van Koert: ,,Wij hoeven niet bang te zijn voor het internet. Bij ons krijg je een gratis glimlach, mensen kunnen hier vlakbij een pilsje drinken, even roken en genieten van het weer. ''

Hij prijst de entourage van Deventer. ,,Schitterende binnenstad en heel goedkoop parkeren. Acht euro voor een dag in de garage, zeg je? In Noordwijk, waar ik ook sta, is het 7,50 per uur.''