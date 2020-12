Op de valreep nog een soort van kerstlunch op de Kleine Planeet in Deventer: ‘Een gekke laatste dag’

Deventer doet massaal nog even inkopen, maar de gemeente neemt geen extra maatrege­len

14 december Het is druk in het centrum van Deventer. Rijendik staat het voor de winkels, nu bekend is zij vanaf morgen de deuren moeten sluiten. Ook de kapper knipt zich een ongeluk. De gemeente Deventer neemt vooralsnog geen extra maatregelen: ,,We letten op groepsvorming per locatie. Als mensen niet genoeg afstand houden, grijpen boa’s in.”