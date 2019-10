Op deze tijdstippen lopen 3FM-dj's bij Serious Request ‘The Lifeline’ bij jou door Oost-Nederland

Zes dj’s van 3FM doorkruisen bij ‘Serious Request The Lifeline’ in de week voor kerst Oost-Nederland. Welke dj’s op welke tijdstippen bij jou door door de stad of dorp lopen is nu bekend. Nieuw dit jaar is dat de dj’s niet drie verschillende routes lopen, maar elkaar aflossen bij hun tocht van Zeeland naar Groningen.

In deze regio geven dj-teams het stokje bij hun voettocht aan elkaar door in de plaatsen Zutphen, Deventer, Raalte, Holten, Hellendoorn en Ommen. De dj’s die dit jaar meedoen zijn Frank van der Lende en Eva Koreman, Sander Hoogendoorn en Herman Hofman en Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen.

Mensenhandel

Niet alle dj‘s zien zo de Brink in Deventer. In de Hanzestad stoppen Hoogendoorn en Hofman op 22 december twaalf uur met lopen en radio maken om vervangen te worden door Van der Molen en Verkoeijen. De zes radiopresentatoren lopen samen ongeveer 500 kilometer van Goes naar Groningen om de strijd tegen mensenhandel te steunen.

Volledig scherm Overzicht van welke dj's in welke plaatsen lopen tijdens '3FM Serious Request The Lifeline'. © 3FM

Het eerste uur van The Lifeline wordt gelopen door alle zes de 3FM-dj’s. Na dat uurtje nemen Hoogendoorn en Hofman de rest van de etappe voor hun rekening. Op kerstavond lopen drie de teams het laatste uur samen en komen ze aan in Groningen.

Live radio

In drie dj-teams maken ze tijdens de tocht 24 uur per dag live radio en bezoeken acties die luisteraars organiseren. In de plaatsen waar ze het stokje aan elkaar overgeven worden zogenoemde chequepoints ingericht. Voor een donatie van een tientje is het mogelijk om jezelf per etappe inschrijven. Het is de bedoeling dat mensen ook nog sponsoren vinden voor de wandeling.

‘The Lifeline‘ is de opvolger van het Glazen Huis van 3FM Serious Request waarmee jarenlang miljoenen euro’s werden opgehaald voor goede doelen. Door afnemende belangstelling is daarmee gestopt. Bij de eerste editie van de nieuwe opzet van de actie is vorig jaar is 1,3 miljoen euro opgehaald.

Hieronder staat een overzicht van welke dj‘s op welke tijdstippen door de verschillende plaatsen lopen.

SANDER EN HERMAN Etappe 1 van Goes naar Kruiningen - 18 december, tussen 08:00 en 14:00

Etappe 4 van Bergen op Zoom naar Roosendaal - 19 december, tussen 02:00 en 08:00

Etappe 7 van Made naar Waalwijk - 20 december, tussen 02:00 en 08:00

Etappe 10 van Oss naar Grave - 20 december, tussen 20:00 en 02:00

Etappe 13 van Arnhem naar Dieren - 21 december, tussen 14:00 en 20:00

Etappe 16 van Laren naar Deventer - 22 december, tussen 08:00 en 14:00

Etappe 19 van Holten naar Hellendoorn - 23 december, tussen 02:00 en 08:00

Etappe 22 van Zuidwolde naar Pesse - 23 december, tussen 20:00 en 02:00

Etappe 25 van Vries naar Groningen - 24 december, tussen 14:00 en 21:00

MARK EN RÁMON Etappe 2 van Kruiningen naar Rilland - 18 december, tussen 20:00 en 02:00

Etappe 5 van Roosendaal naar Zevenbergen - 19 december, tussen 14:00 en 20:00

Etappe 8 van Waalwijk naar Den Bosch - 20 december, tussen 08:00 en 14:00

Etappe 11 van Grave naar Nijmegen - 21 december, tussen 02:00 en 08:00

Etappe 14 van Dieren naar Zutphen - 21 december, tussen 20:00 en 02:00

Etappe 17 van Deventer naar Raalte - 22 december, tussen 14:00 en 20:00

Etappe 20 van Hellendoorn naar Ommen - 23 december, tussen 08:00 en 14:00

Etappe 23 van Pesse naar Hooghalen - 24 december, tussen 02:00 en 08:00