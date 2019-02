Op evenementencongres in Deventer staat alles in teken van groei

Wanneer is een evenement uitgegroeid en wat is het juiste moment om de koers te wijzigen? Deze - en vele andere - vragen komen aan bod tijdens het Nationaal Congres Evenementen op 14 maart in Deventer.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Deventer op Stelten en het Dickens Festijn, evenementen die vasthouden aan hun succesformule, koos 3FM in 2018 voor een radicale koerswijziging met Serious Request. Zendermanager Sharid Alles-Uppelschoten vertelt over het hoe en waarom.

Groei is het centrale thema van het evenementencongres in de Lebuinuskerk. In het Stadhuis staan themasessies op het programma. Eén sessie staat onder leiding van gedeputeerde Eddy van Hijum en Deventer wethouder Carlo Verhaar. Zij gaan in op de groei van het evenementenbeleid.