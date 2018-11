Op Fliegerhorst Teuge gaat alles draaien om ‘gezonde aarde en bewuste samenleving’

Dit conceptplan is deze week gepresenteerd door de winnaars van de provinciale SteenGoed Challenge voor het Fliegerhorst-project. Het betreft Stichting Atelierbeheer SLAK, die een woon-/werklocatie voor kunstenaars en culturele organisaties voor ogen heeft, Sjuul van den Bijgaart en Malin Jost die een (voedings-)keten- en leerbedrijf willen opzetten en Mark Huser en Maya van Oosterhout van Earth Awareness.

Huser en Van Oosterhout formuleren het centrale doel bij de herontwikkeling van de Fliegerhorst als: ‘een inspiratiebron voor een gezonde aarde en een bewuste samenleving’. Zij zijn twee van de achttien leden van Ecotribe Teuge, de ecologische gemeenschap die hier sinds 2001 woont en leeft.

Duitsers

Het terrein is sinds 1990 eigendom van familie De Baar en kent een rijke geschiedenis. De elf boerenbunkers op de Fliegerhorst zijn in de Tweede Wereldoorlog door Duitsers gebouwd. Zij moesten de schijn wekken van traditionele boerderijen in plaats van een militair terrein. Vanaf mei 1951 was het twintig jaar lang onderdeel van Kamp Teuge, waarin honderden Molukkers werden ondergebracht. Defensie is ook eigenaar van het terrein geweest. Begin 2018 is de locatie tot gemeentelijk monument aangewezen.

De Fliegerhorst moet gaan bruisen door bijeenkomsten, opleidingen en evenementen ‘voor iedereen die wil bijdragen aan een gezonde en duurzame wereld’. ,,In onze tuinen, ateliers, werkplaatsen en bedrijfsruimtes kun je leren over en ervaren hoe een gezonde aarde en een bewuste samenleving in de dagelijkse praktijk gebracht wordt. Op de Fliegerhorst creëren we een omgeving waarin bezoekers geïnspireerd, geïnformeerd en geactiveerd worden om zich te verbinden met de basis van het bestaan en laten we zien dat cultuur en natuur elkaar wederzijds versterken en onlosmakelijk verbonden zijn”, aldus de gezamenlijke initiatiefnemers in een persverklaring.

‘Waardevolle bestemming’

Jan Deen, adviseur van familie De Baar: ,,Nog nooit eerder zijn wij zover gekomen bij deze locatie, en dat in zo korte tijd. Wij geloven absoluut dat dit plan in zich heeft om de toekomst van dit gebied een waardevolle bestemming te geven en willen het verdere proces zeker steunen.” De gemeente Voorst is zeer positief over het gepresenteerde plan.

Volledig scherm Het terrein van de Fliegerhorst in Teuge vanuit de lucht. © Provincie Gelderland