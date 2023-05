Op grote hoogte voortzoeven over de IJssel: het kan dit Hanzejaar in deze Deventer haven

Gemeente Olst-Wij­he vraagt hulp van inwoners voor profiel­schets van nieuwe burgemees­ter

Over welke eigenschappen of kwaliteiten moet de burgemeester van Olst-Wijhe beschikken? Daarover kunnen inwoners en ondernemers in de gemeente hun mening geven. Olst-Wijhe werkt namelijk aan een profielschets voor de nieuwe burgemeester en schakelt daarbij ook de hulp van inwoners in.