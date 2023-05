Op het nippertje kan Deventer avondvierdaagse definitief doorgaan: ‘Vorige week kregen we de vergunning’

Na jarenlang gesteggel opereert vliegveld Teuge niet meer ‘illegaal’: vergunning nu echt rond

De vergunning van vliegveld Teuge is nu echt rond. Het wachten was op de Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim (VVGL). Die werd gisteren afgegeven. Daarmee is het besluit van vorig jaar juni van kracht geworden, na jarenlang gesteggel. Wel moeten er nog een paar technische wijzigingen worden gedaan,. ,,Maar het luchthavenbesluit is en blijft in werking.”