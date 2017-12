Op pad met de strooidienst: 'Hoe meer sneeuw, hoe beter'

videoHet winterweer kan ze niet bar genoeg zijn. Hoe harder het sneeuwt, hoe beter – vinden ze bij de strooidienst. Op pad met Gerben Stoeten en zijn strooiwagen. ,,Dit is fantastisch, alsof je aan het werk bent in een winters sprookjesland.”

Opgewekt kijkt hij door de voorruit van zijn vrachtwagen naar buiten. De weilanden tussen Gorssel en Eefde zijn maagdelijk wit. ,,Dit is lekker rijden hoor”, zegt Gerben Stoeten (31) van grondverzetbedrijf De Poorte uit Joppe. Door de gemeente Lochem ingehuurd om de wegen tussen de dorpen begaanbaar te maken. ,,Je hebt hier veel agrarisch verkeer. Er rijden grote melkwagens over deze weggetjes. Dat moet wel veilig kunnen. Maar doe mij maar een volle bak sneeuw. Dat je een compleet witte weg schoon moet vegen. Dat geeft een heerlijk gevoel. Lekker opgeruimd.”

Sprookjesland

Aan de voorkant van zijn truck zit een ploeg die de sneeuw naar de zijkant van de weg schuift. Achterop een zoutstrooier die de pekel – tien gram per vierkante meter – op het asfalt strooit. ,,Overdag is het mooiste. Daar kan ik echt van genieten. Kijk om je heen, fantastisch toch? Alsof je aan het werk bent in een winters sprookjesland. ’s Nachts strooien is lastiger, dan komen de sneeuwvlokken recht op je af in het licht van de koplampen.”

Behendig stuurt hij zijn vrachtwagen over geasfalteerde maar smalle wegen tussen weilanden. Op de Quatre Brasweg richting Eefde en Zutphen komt er een tegenligger. Die gaat netjes aan de kant en de bestuurder steekt zijn hand omhoog. ,,Ah, dat was burgemeester Van ‘t Erve. Die knikte goedkeurend.”

Duim omhoog

Sowieso merkt Stoeten dat zijn strooiwerk wordt gewaardeerd. Om de haverklap gaat er een duim omhoog of kijken passanten de strooiwagen instemmend na. ,,Mensen vinden het mooi, waarderen het. Ze weten dat wij voor hen aan het werk zijn, zodat zij veilig over straat kunnen. Dat geeft wel iets extra’s aan dit werk. Het gevoel dat de mensen het waarderen.”

In het zoutdepot tien kilometer verderop in Deventer is het maandagmiddag een komen en gaan van strooiwagens. Tegen een betonnen wand ligt een metershoge bult met zout. Vanuit een kantoortje even verderop coördineert Jacqueline van de Vlekkert de strooiwagens van Circulus-Berkel.

Crisiscentrum

,,Op dagen als vandaag is dit een soort crisiscentrum. Tijdens een normale preventieve strooironde zijn er drie wagens op de weg. Nu zijn dat er in heel Deventer twintig. We strooien en schuiven op volle kracht. We doen er alles aan om de avondspits een beetje fatsoenlijk te houden. Maar als er plotseling een enorme hoeveelheid sneeuw valt, dan is daar bijna niet tegenop te werken. Dan hebben de mensen toch overlast.”

Frits Finke (51) werkt sinds vijftien jaar bij de strooidienst. ,,Maar dat had ik veel eerder moeten doen”, zegt hij, terwijl de strooiwagen achter zijn tractor weer van een verse lading zout wordt voorzien. ,,De sneeuw van de afgelopen dagen? Geweldig, dit is waarvoor ik bij de strooidienst zit. We gaan met alle toeters en bellen uitgerust de weg op, doen belangrijk werk. Ja, dit geeft mij echt een kick. Het is gewoon genieten.”