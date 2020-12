Op pad voor late inkopen Sint? Regio verwacht drukte aan te kunnen

De grotere plaatsen in deze regio maken zich geen al te grote zorgen over mogelijke drukte vandaag en morgen in de winkelgebieden. Het is voor publiek de laatste mogelijkheid om nog voor lastminute Sint-aankopen op pad te gaan. Dat blijkt uit reacties uit Zutphen, Lochem, Raalte en Deventer. Wel wordt opgeroepen gericht op pad te gaan en niet langer dan nodig te blijven hangen in de winkelgebieden. ‘Maak een lijstje, kom alleen en ga niet funshoppen.’

Vooral zaterdag, kort voor pakjesavond, zou het nog weleens druk kunnen worden. Oproepen om niet te komen of ingrijpende maatregelen om de toestroom in goede banen te leiden lijken niet aan de orde. Alhoewel Deventer wel hostessen inzet, studenten van MBO-opleiding Aventus, dat publiek vriendelijke aanwijzingen geeft en zo mensen zo veel mogelijk over het centrum wil verspreiden.

Raalte

De centrummanager van Raalte, Henny Zomer, vreest geen te drukke winkelstraten vandaag en morgen. ,,We roepen al weken op om alleen naar het centrum te komen voor gerichte aankopen. Maak een lijstje, kom alleen en ga niet funshoppen. Ik heb van de centrumondernemers gehoord dat mensen zich hier goed aan houden. Ze zijn niet bang voor overvolle winkels.”

De winkels in Raalte zijn vrijdagavond tot 20.00 uur open, maar dat is altijd zo op vrijdag. Het helpt alleen maar bij het spreiden van de toestroom, denkt Zomer. ,,Het is een reguliere koopavond, zonder poespas. Het centrum is in deze periode wel gezellig aangekleed, waardoor het toch leuk is om te komen. Mensen moeten er nu geen uitgebreid middagje of avondje shoppen van maken, maar volgens ons is die boodschap wel duidelijk aangekomen.”

Zutphen

In Zutphen verwacht gemeentelijk woordvoerder Louwina Kadijk niet dat het zo druk zal worden dat het moeilijk is voor het winkelend publiek om een anderhalve meter afstand te bewaren. Ze wijst op eerder genomen maatregelen, die werken. Zo is bijvoorbeeld de Lange Hofstraat afgesloten voor verkeer, om voetgangers meer ruimte te geven. Ook worden fietsen zoveel als mogelijk geweerd uit de binnenstad. ,,De winkels zijn vrijdagavond tot 20 uur open. De winkelondernemers hebben goede maatregelen genomen zodat het winkelen veilig kan verlopen. Wij vertrouwen erop dat er geen problemen zullen ontstaan.’’

Lochem

Ook in Lochem maakt men zich weinig zorgen. ,,Wij zien geen aanleiding om in de kernen extra maatregelen te nemen rondom het doen van sinterklaasinkopen. Winkeliers nemen maatregelen en het publiek houdt voldoende rekening met de maatregelen’’, zegt Karin Notenboom, woordvoerder van Lochem. ,,De boodschap is wel: Als je gaat winkelen, wees voorbereid. Kom alleen en ga op rustige momenten. Heb je klachten, winkel dan online.’’

Deventer

Deventer speelt niet alleen vandaag en morgen, maar al de hele decembermaand in op de drukte. Het centrum is dit jaar extra uitgebreid aangekleed met kerstbomen en lichtfiguren. Binnenstadsmanager Peter Brouwer zei eerder al te begrijpen dat mensen een wandeling willen maken om alle lichtjes te bekijken. Hij wil alleen niet dat iedereen op hetzelfde moment op dezelfde plek is. Naast het eenrichtingsverkeer, het weghalen van de fietsen en controles van politie en toezichthouders, worden er hostessen ingezet.

,,We hebben de hostessen ingezet om iedereen te vertellen dat niet alleen de Brink sfeervol is, maar het Grote Kerkhof ook’’, aldus Brouwer. Het gaat om jongeren die aan de mbo-school Aventus studeren. Ze worden op de drukste momenten ingezet. ,,Onze ervaring leert dat er op de vrijdagen en zaterdagen het meeste publiek is. Op maandagmiddagen is dat niet nodig’’, zegt Brouwer.

De gemeente Deventer bekijkt vanmiddag nog wel of eventueel extra maatregelen nodig zijn.