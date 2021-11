Op parkeerplaats van De Scheg in Deventer wemelt ’t van de agenten: twee mannen aangehouden

Bluesexa­men doen met Johan Derksen als snoeihard jurylid: Sallandse band Grollo durft ’t aan

Het zijn jonge honden. Maar als ze blaffen, hoor je oudelullenmuziek. Het Sallandse Grollo covert Cuby and the Blizzards, speelt van Tivoli tot de Melkweg. Het sterven van de zenuwen komt echter pas in Drenthe, waar Johan Derksen oordeelt. ,,Vindt hij ons ruk, dan hebben we serieuze issues.”

11 november