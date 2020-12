Op plek van voormalig Auping-kantoor in Deventer komen 36 mensen met verstandelijke beperking te wonen

De sloop van het gehele Auping-terrein in Deventer, bijna acht voetbalvelden groot, is in volle gang. De overeenkomst met zorginstelling Zozijn was het laatste puzzelstukje om het gebied in Deventer-Noord helemaal in te vullen. Zozijn plaatst 36 bewoners in zorgappartementen. Die komen in een nieuw, meerlaags complex aan de Laan van Borgele.