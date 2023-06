Op school in Schalkhaar waren ze meester en juf, thuis waren ze man en vrouw: ‘Het lesgeven hield Joska jong’

VAN WIEG TOT GRAFHet was donders mooi. Al bij zijn leven werd er een plein naar Joska Donders (74) genoemd. De Schalkhaarder was dan ook niet zomaar een man. Hij was Koninklijke Hoogheid, uitslaper, speurtochtuitzetter, grappenmaker, plaataanvrager, tandenuittrekker, berover van de plaatselijke Rabobank, bijzitter in de auto, maar Joska was vooral een meesterlijke meester. Eerste klas.